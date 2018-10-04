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четверг, 04 октября 2018 08:13

Синоптики предупредили о похолодании до 8 градусов

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4 октября в Украине местами будет дождливая погода. Синоптики предупредили о похолодании, сообщает УНИАН.

В восточных областях без осадков, до +17 градусов. На западе пройдут дожди, температура до +15.

На юге страны переменная облачность и до +17. В северных областях местами пройдут дожди, до +12 градусов.

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В центре Украины без осадков, температура до +13.

Автор: meteo.gov.ua
  Прогноз погоды на 4 октября
Прогноз погоды на 4 октября
В столице дождей не прогнозируют. Днем в столице ожидается до +12 градусов, а вечером температура воздуха снизится до +8.

По данным Укргидрометцентра, дожди ожидаются в Ужгородском, Луцкой, Львовской, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Черниговской и Сумской.

Синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украине выпадет первый снег.

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Дата
04
октября

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