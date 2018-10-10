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среда, 10 октября 2018 07:22

Синоптики обнадежили погодой на среду

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Синоптики обнадежили погодой на среду
Температура воздуха составит + 14 + 22 градуса

Сегодня в большинстве областей Украины осадков не предвидится. Ночью и утром будет туман. Температура воздуха + 14 + 22 градуса. Ночью ожидается 4-10 градусов тепла.

Сухую малооблачную погоду обеспечивает антициклон. Над Украиной удержится область высокого атмосферного давления. Антициклон приведет сухую погоду, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет сухо и ясно. Температура воздуха днем ​​13-18, на Закарпатье 18-22 градуса тепла.

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В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​13-17 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​15-20 градусов выше нуля.

В центральных областях - сухая воздушная масса. Температура воздуха днем ​​15-20 градусов выше нуля.

На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​17-22 градуса выше нуля.

Осеннее время года среди автомобилистов считают одной из самых любимых. Жара спала, морозы еще не дошли. На этом фоне следует подготовить авто к настоящим сезонным изменениям.

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