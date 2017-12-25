Синоптики обещают на этой неделе до +10

В Киеве 25-29 декабря температура будет достигать до +10 градусов, без осадков

В Киеве 25-29 декабря температура будет достигать до +10 градусов, без осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем 25 и 26 декабря ожидается 5-7 градусов выше нуля, 27 и 28 декабря 3-5 градусов тепла без осадков", - говорится в сообщении.

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Кроме того, 29 декабря на большей части территории Украины 5-7 градусов выше нуля, местами дождь.

В западных и восточных Украины 25 декабря из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение.