Синоптики обещают дожди на ближайшие три дня

В ближайшие 3 суток в Украине местами кратковременные дожди с грозами. ФОТО: UNN

В ближайшие 3 суток в Украине местами кратковременные дожди с грозами.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр

В восточных областях, во вторник и среду и в южных и большинстве центральных областей без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м / с, в Приазовье местами порывы 15-20 м / с.

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Температура ночью 14-21 °, днем 26-32 °, в южных, восточных и Днепропетровской областях до 35 °.

Сегодня, 9 июня, синоптики обещают жителям Полтавского района и области грозы.