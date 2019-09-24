Синоптики на сегодня обещают сильные заморозки

Сегодня на севере Левобережья ожидаются сильные заморозки.

"Ночью 24 сентября на севере Левобережья заморозки в воздухе 0-2° (сильные заморозки, II уровень опасности)", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

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Жара спадет после 5 сентября. Похолодает на несколько градусов. "В течение месяца будут температурные колебания. То волна тепла, то волна холода. Днем в среднем 25 градусов тепла. А ночи станут более прохладные — 12…16 градусов выше нуля", — добавляет Наталия Голеня. Синоптики убеждены: вся осень будет теплая, но с колебаниями температур.