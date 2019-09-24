Синоптики на сегодня обещают сильные заморозки

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5571
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8478
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2169
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 495
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3051
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3519
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1476
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 387
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1305
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3348
Фото
Все фото
7
11
6
5
5
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
В Украину прибыла делегация Министерства обороны Великобритании
&quot;Ибо мы недобитые, но пока живы&quot; - темная военная поэзия
"Ибо мы недобитые, но пока живы" - темная военная поэзия
Открыли Парк советского периода
Открыли Парк советского периода
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
СБУ блокировала деятельность мощного конвертационного центра
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Видео
Все видео
Военные городки остались без воды
Военные городки остались без воды
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 198
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5445
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5319
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31410
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
Просмотров: 468
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 09:29

Синоптики на сегодня обещают сильные заморозки

  Комментировать
Синоптики на сегодня обещают сильные заморозки
В ближайшие сутки в Украине ожидается погода без осадков Фото: unian.ua

Сегодня на севере Левобережья ожидаются сильные заморозки.

"Ночью 24 сентября на севере Левобережья заморозки в воздухе 0-2° (сильные заморозки, II уровень опасности)", - говорится в сообщении ГСЧС Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину накроет мощная магнитная буря: как уберечься

Жара спадет после 5 сентября. Похолодает на несколько градусов. "В течение месяца будут температурные колебания. То волна тепла, то волна холода. Днем в среднем 25 градусов тепла. А ночи станут более прохладные — 12…16 градусов выше нуля", — добавляет Наталия Голеня. Синоптики убеждены: вся осень будет теплая, но с колебаниями температур.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Синоптики на сегодня обещают сильные заморозки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 39956
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 26822
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 17478
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью
Назвали самую модную верхнюю одежду этой осенью Просмотров: 16695
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
Гороскоп на 23-29 сентября: кому следующая неделя принесет любовь и деньги
 Просмотров: 14652
Общество
Критики в восторге - вышел детектив, где ничего не происходит
Критики в восторге - вышел детектив, где ничего не происходит Просмотров: 306
"Нормандская встреча" будет в ближайшие недели - Макрон
"Нормандская встреча" будет в ближайшие недели - Макрон Просмотров: 342
Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу
Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу
 1 Просмотров: 2151
Военные получили передвижные бани
Военные получили передвижные бани Просмотров: 315
Гончарук предложил Японии инвестировать в зону отчуждения
Гончарук предложил Японии инвестировать в зону отчуждения Просмотров: 171
Больше всего комментируют
3
Богдан "переплюнул" Зеленского в зарплате
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
2
Порошенко раскрыл детали декабрьского переворота
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
Голосов: 45270
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua