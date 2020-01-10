Синоптики дали прогноз погоды на выходные

12-13 января по всей стране преимущественно без осадков. Фото: expres.online

В Украине на выходных будет переменная погода. В субботу ожидается дождь и мокрый снег, в воскресенье - без осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

11 января в большинстве областей небольшой дождь и мокрый снег, днем в восточной части умеренные осадки. 12-13 января, по всей стране преимущественно без осадков.

Ночью и утром в субботу местами туман, на дорогах местами гололедица. Температура ночью от + 3°С до -3°С.

13 января до -5°С, днем от -1°С до +6°С. На Закарпатье и Прикарпатье +3..+9°С.

10 января на Землю ждет полутеневое лунное затмение, которое совпадает с так называемой Волчьей полной Луной. Начало затмения - 10 января 2020, в 19 часов 07 минут по Киеву, конец затмения - 10 января, в 23 часов 12 минут.