Силы терробороны начнут вооружать с 15 января

Бригады терробороны начнут вооружать с 15 января. Фото: armyinform.com.ua

Силы теробороны в приграничных областях до 15 января должны получить оружие и данные о местах дислокации.

Это сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, сообщает "Еспресо".

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"Необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Непосредственно этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство", – сказал Вениславский.

"Уже 15 января во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет… Я разговаривал с командующим силами ТРО, и он подтвердил это", — отметил депутат.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. Россия уже несколько месяцев активно наращивает войска на границе с Украиной. На фоне разговоров о возможности полномасштабной войны Россия требует от НАТО гарантий безопасности, согласно которым Альянс должен отказаться от присоединения Украины.