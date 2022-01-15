Силы терробороны начнут вооружать с 15 января

Силы теробороны в приграничных областях до 15 января должны получить оружие и данные о местах дислокации.
Это сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, сообщает "Еспресо".
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"Необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Непосредственно этим сейчас и занимается наше военно-политическое руководство", – сказал Вениславский.
"Уже 15 января во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет… Я разговаривал с командующим силами ТРО, и он подтвердил это", — отметил депутат.
1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.
В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.
Россия уже несколько месяцев активно наращивает войска на границе с Украиной. На фоне разговоров о возможности полномасштабной войны Россия требует от НАТО гарантий безопасности, согласно которым Альянс должен отказаться от присоединения Украины.
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