Силы территориальной обороны в Украине укомплектованы на 70%

В ТрО на постоянной основе должно служить 10 тысяч человек. Фото: AРМІЯINFORM

По состоянию на 13 февраля территориальная оборона в Украине еще не доукомплектована.

Об этом сообщил в интервью телеканалу "Украина 24" командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин.

В составе Сил территориальной обороны на постоянной основе должны проходить службу 10 тысяч военных. По словам Галушкина, в ТРО вступило 70% от необходимого количества людей.

"По состоянию на сегодняшний день мы укомплектованы почти на 70%. А пограничные бригады на 70-75%", - сказал Галушкин.

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В Украине должны создать 29 бригад и 150 батальонов Сил территориальной обороны. У них на постоянной основе будут служить военные. Таких резервистов может быть около 130 тысяч.

"В пунктах постоянной дислокации они будут содержать материально-технические средства, оружие, боеприпасы на приписанный личный состав, то есть на тех людей, которые заключили контракт резервиста в этих батальонах и бригадах", - отметил командующий.

Силы ТРО – отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию государственного сопротивления и подготовку людей. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. 20 января правительство утвердило порядок применения отрядами терробороны охотничьего оружия.