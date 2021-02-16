Сильные толчки и блокада городского транспорта – украинка о землетрясении в Японии

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Украинка Ольга Даншина, которая живет в Токио рассказала о последствиях мощного землетрясения, которое произошло в Японии.

"По словам японских сейсмологов, это землетрясение является послешоком 2011-го Великого восточно-японского землетрясения. На этот раз обошлось без цунами, поскольку эпицентр был возле суши и глубоко под землей. Однако силой треморов это было сильнейшее землетрясение за последние годы", - говорит Ольга.

У Японии есть собственные масштабы сейсмической активности, которые измеряют интенсивность треморов во время землетрясения.

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Масштаб ценностей с 1 до 7, где первый ощутимый уровень 3. С землетрясением, которое испытывает большинство людей в здании, кто-то идет по улице, и многие просыпается от сильных треморов. С 6+ и 7-м уровнем невозможно устоять или передвигаться. Вариант лишь ползти. Человека легко может подбросить в воздух.

"На этот раз сила треморов в префектурах возле эпицентра была 6+, а 10 лет назад 7.

В Токио мы почувствовали тремор 4-го уровня. Если мы обычно испытываем пик во время малых землетрясений, а затем идет быстрое затухание, то на этот раз треморы были долго. Во многих местах была отключена электроэнергию, но к воскресному обеду восстановлено электроснабжение. Но еще есть проблемы с общественным транспортом, а именно скоростными шинкансенами. Поэтому до тех регионов трудно добраться", - говорит украинка.

Японские сейсмологи допускают, что это землетрясение могло быть предупреждением, на самом деле более мощное и масштабное землетрясение может произойти в течение 3 лет. Невозможно предсказать ни точное время, ни его силу.

"В стране все в ужасе, и мы снова собираем тревожные чемоданы, которые могут понадобиться в любой момент", - говорит Ольга.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг подземных толчков находился на глубине 54 км. Мощные подземные толчки ощущались в частности в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и столичный регион Токио.