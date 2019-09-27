Сильная магнитная буря не отпустит Украину в течении трех дней

Магнитная буря охватит Украину. Фото: ЗИК

В пятницу, 27 сентября, планета Земля почувствует действие мощной магнитной бури. Она продлится минимум три дня.

Начальный уровень бури, по словам специалистов, ожидается на уровне G2. В субботу она усилится до уровня G3. В воскресенье начнет ослабевать и окончательно пойдет на спад в понедельник, 30 сентября, передает РБК.

Влияние магнитных колебаний метеочувствительные люди смогут почувствовать уже вечером в четверг, 26 сентября. И это напряжение не будет отпускать до понедельника. В период пика возможно ухудшение самочувствия даже у тех людей, которые не подвержены метеозависимости.

Возможно ухудшение общего самочувствия, нарушение сна, головные боли, упадок сил, раздражительность, агрессивность, страхи, беспокойства и резкая смена настроения.

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Также в зоне риска окажутся люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонией и пациенты, которые склонны к депрессивным и психическим расстройствам.

Медики рекомендуют в период сильной магнитной бури не перегружать себя работой, а дальние поездки отложить на более благоприятное время. Также рекомендуется избегать стрессовых ситуаций, не нервничать, больше гулять на свежем воздухе, пить воду и не злоупотреблять алкоголем.

Людям с хроническими заболеваниями, стоит проконсультироваться с семейными врачами и держать необходимые лекарства под рукой.