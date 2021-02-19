Шевченко передал 40 кислородных концентраторов больницам Ивано-Франковской области

Прикарпатье продолжает бить антирекорды по количеству заболеваемости коронавирусной инфекцией - за сутки на Ивано-Франковщине заболело почти 800 человек. Несмотря на то, что пандемия бурлит уже год, больным катастрофически не хватает свободных мест и медицинского оборудования.
Проблему частично удается решать за счет помощи местных благотворителей, передает ТСН.
"Мы привезли 40 кислородных концентраторов, которые в течение нескольких следующих дней появятся в больницах Ивано-Франковской области", - говорит один из благотворителей, депутат Ивано-Франковского облсовета от партии "За майбутнє" Александр Шевченко.
Все эти аппараты закуплены Благотворительным Фондом Игоря Палицы "Тільки разом".
"С начала пандемии Благотворительный Фонд выделил на борьбу с коронавирусом более 13 млн. гривен. Это и закупка аппаратов ИВЛ и систем подачи кислорода, и средств защиты для врачей", - отметил Шевченко.
"Эти концентраторы чрезвычайно актуальны, ведь важнейшим для наших пациентов с ковидом является оксигенотерапия. А та кислородная терапия, которая есть в наших заведениях, не в состоянии оказывать адекватную помощь. Мы сможем разместить аппараты там, где нет жидкого кислорода. Это и в перинатальном центре, и в палатах, где не успели провести кислород. Поэтому искренне благодарим, потому что это действительно огромный подарок для пациентов", - заявил главный врач городской клинической больницы №1 Тарас Василик.
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