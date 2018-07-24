Сестра Олега Сенцова опровергла информацию о предсмертном состоянии брата

Сестра Сенцова опровергла информацию о тяжелом состоянии брата. Фото: УНИАН

Двоюродная сестра украинского режиссера и политзаключенного в РФ Олега Сенцова Наталья Каплан отрицает, что заявляла о предсмертном состоянии брата.

"Не говорила я ничего о предсмертном состоянии Олега. Или опять что-то не так поняли, или для красного словечки зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала Каплан в Facebook.

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Издание Independent в воскресенье сообщило, сославшись на двоюродную сестру Сенцова Наталью Каплан, что украинский режиссер, который объявил голодовку более двух месяцев назад, находится в предсмертном состоянии.