Сертификат можно сформировать через 15 дней после установления диагноза

Сертификат можно сформировать дважды в год. Фото: Reuters

Сертификат можно сформировать на 15 день после установления диагноза коронавирус в течение 105 дней.

Порядок формирования и использования сертификатов был изменен, передает "Інтерфакс-Україна".

Covid-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

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За последние четыре дня октября украинцы сгенерировали 1 млн сертификатов в приложении "Дія". Всего их сгенерировали 5 млн.

Правоохранители имеют законное право потребовать у граждан предъявить Covid-сертификат во время проверок соблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на статьи 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".