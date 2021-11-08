Сертификат можно сформировать через 15 дней после установления диагноза

Сертификат можно сформировать на 15 день после установления диагноза коронавирус в течение 105 дней.
Порядок формирования и использования сертификатов был изменен, передает "Інтерфакс-Україна".
Covid-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав разрабатывает "ковидную амнистию"
За последние четыре дня октября украинцы сгенерировали 1 млн сертификатов в приложении "Дія". Всего их сгенерировали 5 млн.
Правоохранители имеют законное право потребовать у граждан предъявить Covid-сертификат во время проверок соблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на статьи 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".
Комментарии