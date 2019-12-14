Сенцов сделал заявление о деле Шеремета

Сенцов назавав 2 варианта хода расследования убийства Шеремета Фото: facebook.com

В деле об убийстве Павла Шеремета сейчас трудно разобраться. Надежда на справедливый суд и убедительные доказательства.

Об этом написал Олег Сенцов на своей странице в Facebook.

"Что касается расследования убийства Павла Шеремета. Мы имеем два варианта: либо это действительно дело рук этих пятерых подозреваемых, и это настоящий ужас, или кто-то хочет удержаться на своем посту любой ценой, дискредитировав при этом атошников и волонтеров. Второй вариант еще хуже, потому что это измена. Я не знаю где правда, но хочу ее узнать, как и все граждане Украины. Надежда на справедливый суд и новые, однозначные доказательства, и на гражданское общество, которое не допустит несправедливости", - написал Сенцов.

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Суд избрал меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Так суд удовлетворит ходатайство прокуроров. Более 10 человек просили отпустить Кузьменко на поруки. Среди них народные депутаты, главный врач Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Владимир Жовнир - руководитель подозреваемого.