Сенцов рассказал о своем отношении к украинским заробитчанам в России

Сенцов не уважает украинцев, которые уехали на заработки в Россию. Фото: ukr.media

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого освободили из русского плена, негативно относится к украинцам, которые в годы войны на Донбассе поехали в Россию на заработки.

В российской колонии в Лабытнанги есть "несколько сотен" таких украинцев, сообщил Олег Сенцов в эфире UA: Первый.

По его словам, эти люди приехали по объявлению в Россию продавать наркотики.

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"Последние год-два-три - это целая волна. ... Человек приехал зарабатывать деньги, ничего не заработал, получает семь лет и сидит. Но я с ними не общался. ... Человек приехал в страну-агрессора зарабатывать деньги. То есть мы с ними воюем, а он пришел решать свои личные проблемы - для меня уже такой человек не вызывает уважения ", - сказал он.

Сенцов рассказал, что есть еще две причины, по которым он не общался с такими украинцами. Во-первых, из-за того, что они продают наркотики, а во-вторых, потому что "100% этих людей шли сотрудничать с администрацией" колонии.

Больше всего украинские заробитчане хотят вернуться на работу в Америку. По мнению 37% опрошенных страна полностью оправдала их ожидания. 24% утверждают, что даже превысила. На втором месте по количеству положительных впечатлений - Болгария, на третьем - Германия. Больше всего работники разочарованы работой в России.