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четверг, 23 июля 2020 13:22

Семикласснице на лечение рака нужна срочная помощь

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13-летняя Анастасия Кравченко из Канева Черкасской области находится в гематологическом отделении областного онкодиспансера. У девочки обнаружили повторный рецидив после аутологичной трансплантации, лимфому Беркитта, опухоль малого таза. Родные просят помощи.

Автор: Антон Кравченко
  У Кравченко обнаружили лимфому Беркитта, опухоль малого таза.
У Кравченко обнаружили лимфому Беркитта, опухоль малого таза.

"У Насти в 5 лет на шее появилась шишка. Врачи диагностировали, что это Неходжкинская лимфома. Дочь перенесла шесть химиотерапии и последствий от них. Все пошло на улучшение. Опухоль удалили. Раковых клеток и метастаз тоже не было. Впоследствии Насти провели подготовительную химиотерапию до пересадки собственного костного мозга. Потому что мы с женой и наша младшая дочь не подходили. Все прошло хорошо. В течение семи лет Настя жила обычной жизнью. Периодически ездили на плановые проверки. Но в последнее время стала себя плохо чувствовать. На плановом осмотре обнаружили рецидив. Настя сейчас находится в гематологическом отделении областного онкодиспансера. Ее готовят к химиотерапии. Морально она сильная, но плачет, потому что знает, через что предстоит пройти. Если и на этот раз никто из семьи не подойдет, нужно будет искать не родного донора. Такую трансплантацию делают только за границей. Ее стоимость составляет 220 тысяч долларов. В прошлый раз мы обращались за помощью к людям. Наш земляк Александр Кагаловский, который живет в Запорожье, в течение 7 лет организовывал концерты, акции, выставки, приобщал телеканалы. И таким образом стал для Настеньки крестным отцом. Мы снова просим неравнодушных людей, чтобы помогли спасти нашу дочь", - рассказывает Gazeta.ua отец Антон Кравченко.

Автор: Антон Кравченко
  У Кравченко обнаружили лимфому Беркитта, опухоль малого таза.
У Кравченко обнаружили лимфому Беркитта, опухоль малого таза.

Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка: 5168 7573 2203 4614 (мама Анастасии Кравченко Анна Валерьевна).

Автор: Любовь Карнарук
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23
июля

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