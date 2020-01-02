Семьи героев Небесной сотни обратились в Генпрокуратуру по делу "экс-беркутовцев"

Представители героев Небесной сотни обратились в ГПУ. Фото: ЗИК

Представители семей героев Небесной сотни требуют заменить состав прокуроров по делу бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в преступлениях против Майдана, в частности убийствах активистов.

"Вчера под елку Общественная организация "Семья Героев Небесной Сотни"обратилась в ГПУ и комиссии по утверждению на административные должности - вдобавок от освобождения обвиняемых, мы при рассмотрении ходатайства в апелляционном суде еще и потеряли в полном составе обвинения", - в Facebook сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

Она отметила, что прокуроров, которые должным образом представляли обвинение по делу, и остальные группы, осуществлявшей важную работу по подготовке к судебным заседаниям, сбор доказательств, "выбросили из дела и заменили марионеточными прокурорами".

В связи с этим представители семей героев Небесной сотни обращаются в комиссию по отбору руководящего состава органов прокуратуры с просьбами утвердить на административных должностях Игоря Земскова, Яниса Симонова, Дениса Иванова. В то же время они просят не утверждать Сергея Куцего на должность начальника второго отдела процессуального руководства Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Также, у генпрокурора и его заместителя требуют: "Отстранить от участия в уголовных процессах по делам Майдана и перевести с Департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Александра Шевеленко, Сергея Куцого и Дениса Субботина. Уволить от должности руководителя департамента процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах Виктора Мисяка, объявить открытый конкурс на эту должность".

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29 декабря неподалеку КПВВ "Майорское" на Донбассе состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами. В рамках обмена Украинская сторона передала пять "экс-беркутовцев".