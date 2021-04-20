Селянина лупили руками и ногами. Добивали бампером - екснардепу дали 15 лет тюрьмы

 
Ексклюзивы
1/5
"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист
"Большую приватизацию и продажу государственных банков во время войны допускать нельзя" — экономист
Просмотров: 99
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 207
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2052
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11691
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 909
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 468
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1152
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Локдаун по-киевски: как кафе "наплевали" на запреты и принимают клиентов - фото
Просмотров: 621
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Попрут - захлебнутся кровью: что думают участники боевых действий про возможное наступление России
Просмотров: 1521
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Потерял бизнес и доход. Сбегаю на заработки - киевляне о бедах, которые принес локдаун
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
6
5
6
15
Банда полгода продавала людей - им обещали &quot;путешествие по Европе&quot;
Банда полгода продавала людей - им обещали "путешествие по Европе"
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Настоятель Киево-Печерской Лавры громко отпраздновал юбилей во время карантина
Настоятель Киево-Печерской Лавры громко отпраздновал юбилей во время карантина
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Магнолии присыпало &quot;снегом&quot;. Зацвело &quot;розовое чудо&quot; - невероятные фото ботсада
Магнолии присыпало "снегом". Зацвело "розовое чудо" - невероятные фото ботсада
Видео
Все видео
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
Кот ворвался на футбольное поле и стал звездой трансляции матча
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
На краю обрыва: показали "дорогу смерти" на Прикарпатье
Интервью
1/5
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 207
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 621
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
5 Просмотров: 11682
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 333
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 909
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
19 апреля 2021
Просмотров: 297
Коронавірус допоможе
– Цей гол я присвячую пам'яті Валерія Лобановського, – каже Андрій Шевченко 13 травня 2003-го. За рік до того пішов із життя великий ...
вторник, 20 апреля 2021 13:31

Селянина лупили руками и ногами. Добивали бампером - екснардепу дали 15 лет тюрьмы

  Комментировать
Селянина лупили руками и ногами. Добивали бампером - екснардепу дали 15 лет тюрьмы
Он нанес многочисленные травмы Олейнику руками и ногами. Фото: slovoidilo.ua

Днепровский районный суд Киева объявил приговор бывшему народному депутату из фракции БЮТ Виктору Лозинскому.

20 апреля 2011 года его приговорили к 15 годам заключения за убийство жителя Кировоградской области, 50-летнего селянина Валерия Олейника. После апелляции срок уменьшили до 14 лет.

Лозинский скрывался от следствия с 2009 года, а в 2010-м экс-нардеп сдался.

Убийство произошло 16 июня 2009 года возле поселка Голованевск. Олейник случайно оказался на угодьях Лозинского. В то время нардеп вместе с бывшим районным прокурором, начальником полиции и местным егерем был на охоте. Они нанесли многочисленные травмы Олейнику руками и ногами. По версии следствия, его также ранили из дробовика, который обычно используют на охоте. Раненого мужчину добивали бампером машины.

"Если бы у меня было оружие, то стрелял бы в придурка!", - сказал Лозинский на одном из слушаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Другие тоже убивают – селяне оправдываются за избрание Лозинского

В апреле 2016-го он вышел на свободу по "закону Савченко", когда один день в СИЗО считается за два. Через три года с Лозинского досрочно сняли судимость.

25 октября 2020 года Лозинский стал председателем Подвысоцкой объединенной территориальной общины на Кировоградщине. Он шел на выборы как самовыдвиженец. Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, который утверждал, что Лозинский угрожал ему. Однако нынешний глава ОТГ опроверг обвинения.

Бывшего руководителя прокуратуры Киевской области обвиняют в том, что решение суда о досрочном освобождении Лозинского прокуроры вовремя не обжаловали в суде. Он организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда, чтобы скрыть действия в интересах экс-нардепа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Селянина лупили руками и ногами. Добивали бампером - екснардепу дали 15 лет тюрьмы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
апреля

Селянина лупили руками и ногами. Добивали бампером - екснардепу дали 15 лет тюрьмы

Самое читаемое
&quot;Груди-шары&quot;: Седокова фурор пикантным фото
"Груди-шары": Седокова фурор пикантным фото Просмотров: 18774
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
Врачи никогда такого не видели: женщина с аномальной грудью удивила сеть
6
 Просмотров: 16092
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
35 лет после трагедии: в сети появились пронзительные фото Припяти
10
 Просмотров: 14878
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике
10
 Просмотров: 13538
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
 5 Просмотров: 11682
Общество
Банда полгода продавала людей - им обещали "путешествие по Европе"
Банда полгода продавала людей - им обещали "путешествие по Европе"
6
 Просмотров: 468
СБУ перевела подразделения во всех регионах в режим повышенной готовности
СБУ перевела подразделения во всех регионах в режим повышенной готовности Просмотров: 648
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
6
 Просмотров: 936
Что нужно успеть сделать в этот день - медицинский гороскоп на 20 апреля
Что нужно успеть сделать в этот день - медицинский гороскоп на 20 апреля
 Просмотров: 180
Украину будут заливать дожди, но тепло не отступит
Украину будут заливать дожди, но тепло не отступит Просмотров: 162
Больше всего комментируют
6
"Остается парнем из Кривого Рога, который выбился в люди": эксперт оценил два года президентства Зеленского
5
Россия просит помилования у всего мира
2
Неизвестные сожгли иномарку "сепаратиста" и оставили ему послание
1
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1
США предупредили Россию о последствиях, если Навальный умрет
Голосов: 56001
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть