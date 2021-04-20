Селянина лупили руками и ногами. Добивали бампером - екснардепу дали 15 лет тюрьмы

Он нанес многочисленные травмы Олейнику руками и ногами. Фото: slovoidilo.ua

Днепровский районный суд Киева объявил приговор бывшему народному депутату из фракции БЮТ Виктору Лозинскому.

20 апреля 2011 года его приговорили к 15 годам заключения за убийство жителя Кировоградской области, 50-летнего селянина Валерия Олейника. После апелляции срок уменьшили до 14 лет.

Лозинский скрывался от следствия с 2009 года, а в 2010-м экс-нардеп сдался.

Убийство произошло 16 июня 2009 года возле поселка Голованевск. Олейник случайно оказался на угодьях Лозинского. В то время нардеп вместе с бывшим районным прокурором, начальником полиции и местным егерем был на охоте. Они нанесли многочисленные травмы Олейнику руками и ногами. По версии следствия, его также ранили из дробовика, который обычно используют на охоте. Раненого мужчину добивали бампером машины.

"Если бы у меня было оружие, то стрелял бы в придурка!", - сказал Лозинский на одном из слушаний.

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В апреле 2016-го он вышел на свободу по "закону Савченко", когда один день в СИЗО считается за два. Через три года с Лозинского досрочно сняли судимость.

25 октября 2020 года Лозинский стал председателем Подвысоцкой объединенной территориальной общины на Кировоградщине. Он шел на выборы как самовыдвиженец. Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, который утверждал, что Лозинский угрожал ему. Однако нынешний глава ОТГ опроверг обвинения.

Бывшего руководителя прокуратуры Киевской области обвиняют в том, что решение суда о досрочном освобождении Лозинского прокуроры вовремя не обжаловали в суде. Он организовал составление и выдачу ложной апелляционной жалобы на это постановление суда, чтобы скрыть действия в интересах экс-нардепа.