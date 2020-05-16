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суббота, 16 мая 2020 20:11

Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи
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Пернилла Блуме — датская пловчиха-чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Блуме выиграла дистанцию ​​50 метров вольным стилем с национальным рекордом, а также вместе с Мие Нильсон, Рикке Меллер Педерсен и Джанетт Оттесен установила европейский рекорд и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Вернувшись на родину Блуме быстро превратилась из спортсменки в секс-символа Дании. Пернилла начала сниматься в промо роликах, участвовать в рекламных компаниях и сниматься для различных глянцов.

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Откровенные фото Перниллы Блуме. Источник: Instagram
Откровенные фото Перниллы Блуме. Источник: Instagram
Откровенные фото Перниллы Блуме. Источник: Instagram
Откровенные фото Перниллы Блуме. Источник: Instagram
Откровенные фото Перниллы Блуме. Источник: Instagram

Модель 24-летняя Деми Роуз показала подписчикам обольстительное фото, на котором продемонстрировала непревзойденную фигуру и соблазнительную грудь.

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Дата
16
мая

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