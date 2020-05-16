Секс-символ страны: фото горячей датской пловчихи

Пернилла Блуме — датская пловчиха-чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
Блуме выиграла дистанцию 50 метров вольным стилем с национальным рекордом, а также вместе с Мие Нильсон, Рикке Меллер Педерсен и Джанетт Оттесен установила европейский рекорд и завоевала бронзу в комбинированной эстафете 4×100 метров.
Вернувшись на родину Блуме быстро превратилась из спортсменки в секс-символа Дании. Пернилла начала сниматься в промо роликах, участвовать в рекламных компаниях и сниматься для различных глянцов.
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