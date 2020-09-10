Секретарь СНБО выступил за двуязычие в Украине

Секретарь СНБО объяснил свою позицию относительно второго языка в Украине. Фото: Главком

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за двуязычие в Украине, в частности в сфере образования.

Обязательными он предлагает сделать украинский и английский языки, сказал Данилов в эфире канала "Украина 24".

"Я не ошибусь, если скажу, что меня беспокоит образование наших граждан в широком смысле этого слова. Я сторонник, чтобы у нас было два языка в стране. Должен быть государственный язык - украинский, особенно должен быть английский язык - это язык нашего развития", сказал секретарь СНБО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе отменили статус регионального языка для русского

На уточняющий вопрос, должен ли английский стать вторым государственным языком, Данилов дал отрицательный ответ. "Нет, английский должен быть обязательно у всех преподавателей, у тех людей, которые проводят обучение. Когда нам начинают говорить о Пушкине, Лермонтове - конечно надо знать (русский). Хотите - знайте, понимайте, но надо понимать, что весь мир научный, деловой - это английский язык. Так сложилось", - объяснил он.

Государственная программа по развитию и освоению украинского языка должна появиться 2021 года. К работе над этой программой привлекли специалистов, которые специализируются на государственной языковой политике.