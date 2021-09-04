"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова

Тамара Гундорова: "Элитой становится бизнесмен, который готов вкладываться в развитие интеллектуального и культурного потенциала. Элита – моральные авторитеты. Стать частью элиты не означает добиться успеха и власти, надо еще иметь нравственную позицию и служить Украине". Фото: Тарас Подолян

Современной Украине следует избавляться от комплекса жертвы. Сейчас у нас есть все ресурсы – природные, культурные, интеллектуальные – для построения успешного государства.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала ученая Тамара Гундорова.

"Мы построили государство. И оно растет, – говорит она. – Когда мы говорим об Украине, всегда ставим себя в исключительное положение. Мол, мы единственные в мире так страдали. Хотя подобных стран много. Для осознания этого надо видеть другие опыты и учиться на них. У нас большой человеческий капитал – культурный и интеллектуальный. Есть плодородные земли, различные климатические зоны, поколение, выросшее в независимой Украине и воспринимающее себя как ее часть".

Важно быть открытыми к диалогу, поднимать важные темы и не искать легких решений, утверждает ученая.

"Люди ездят по миру, могут увидеть, что Украина ничем не хуже. Есть большой потенциал и умение работать. Надо избавиться от склонности к имитации – кое-как, чтобы быстрее. Натуральные продукты, которые можно выращивать у нас, для многих западных стран – вещь невозможная", – говорит она.

Надо ценить то, что имеем. Научиться соблюдать законы и быть менее анархичными. "Никто за нас не уберет и не доделает. Это твоя ответственность – выполнять все честно и профессионально. Эту идею надо продвигать со школы", – считает Гундорова.

"Сейчас в Украине царит принцип купи-продай. Останавливаются заводы и фабрики, зато появляются торговые центры. Но надо еще и производить. В частности, высокотехнологичные вещи. У нас сильные программисты и ІТ-специалисты, хорошее образование в этой области. Могли бы экспортировать интеллектуальную продукцию", – отмечает ученая.

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В Украине есть культурная и политическая элита. Важны профессионализм, высокий интеллектуальный уровень и ответственность перед обществом, а не только успех, отмечает Гундорова.

"Элитой становится бизнесмен, который готов вкладываться в развитие интеллектуального и культурного потенциала. Элита – моральные авторитеты. Это шестидесятники – Евгений Сверстюк, Мирослав Маринович. Религиозные деятели – такие как Любомир Гузар. Стать частью элиты не означает добиться успеха и власти, надо еще иметь нравственную позицию и служить Украине", – заключает она.

Полное интервью с Тамарой Гундоровой читайте в журнале "Країна"

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.