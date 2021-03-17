Сегодня вступили в силу новые наказания для водителей - инфографика

В среду, 17 марта, вступили в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Видсьогоди нарушителям придется платить больше.

Как изменились наказания за нарушения, говорится в инфографике "Слово и дело".

В законе значительно увеличили штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, создание аварийной ситуации, превышение скорости.

Автор: slovoidilo.ua Новые штрафы за нарушение ПДД вступили в силу 17 марта

Так, за нарушение правил пользования мотошлемами или ремнями придется заплатить в 10 раз больше - до 510 грн. За грязные, неправильно установленные или неосвещенные номера - 850 грн, а при повторном нарушении - 1700.

За управление автомобилем без прав придется заплатить 3400 грн. За покидание места аварии к аналогичному штрафа добавится еще и лишение права на управление автомобилем.

Вождение в нетрезвом состоянии будет караться 17 тыс. грн штрафа и лишением права управлять в течение 1 года. Повторное в течение года нарушение обойдется водителю в 34 тыс. грн. Следующее - в 51 тыс. грн с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией авто. Штраф могут заменить админарестом на 15 суток.

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Штраф за управление транспортным средством лицом, была лишена такого права, вырос до 20,4 тыс. грн. За повторное такое нарушение в течение года наказание составит 40,8 тыс. грн с лишением права управлять транспортным средством на срок от 5 до 7 лет и с возможным оплатным изъятием транспортного средства.

"Мы надеемся, что этот закон снизит количество погибших на дорогах в Украине. Напомню, что в прошлом году на дорогах Украины погибли 3554 человека. Мы ожидаем в этом году снижение на 10-15% количества погибших из-за того, что меньше людей будут ездить навеселе, меньше людей будут превышать скорость", - сказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" 16 февраля. 12 марта документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.