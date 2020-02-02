Сегодня в Украине будет тепло, как в апреле

Воскресенье, 2 февраля, в Украине может стать самым теплым днем в ближайшей перспективе.
В течение воскресенья в большинстве областей Украины ожидается + 7... + 13 градусов, на юге Одесской области возможно до +15 градусов. Периодические дожди, в южной части и в Центре – больше прояснений, сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
В Киеве в воскресенье будет ветрено, с дождем и тепло, до + 7... + 9 градусов.
По ее словам, порывы ветра могут быть штормовыми.
Однако, отправлять пуховики и теплые шапки в гардероб пока не стоит: 5-6 февраля в Украине ожидается похолодание.
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В этом году зима побила все рекорды – в большинстве областей (за исключением Карпат) украинцы не увидели привычных сугробов, метелей и не прочувствовали морозов хотя бы градусов в 10. Не исключением будет и последний месяц зимы.
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