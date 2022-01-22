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суббота, 22 января 2022 06:30

Сегодня узнаем, когда придет потепление

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Сегодня узнаем, когда придет потепление
В этот день нельзя ругаться и сплетничать. Фото: pixabay.com

Православная церковь 22 января чтит память святого мученика Евстратия, пострадавшего за христианскую веру.

Предки в этот день "смывали Святки" - после зимних праздников в доме и во дворе устраивали генеральную уборку.

Обязательно сегодня нужно постирать все вещи и сходить в баню. Хозяйки наводили порядок 22 января, чтобы весь год в доме царило счастье и благополучие.

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Нельзя в этот день работать как попало и лениться, ведь он предназначен для работы. Беременным сегодня запрещено стоять на пороге - можно заболеть.

Народные приметы:

- Могут сильные ветра - лето будет холодным.

- Вороны сидят на верхушках деревьев - ударят сильные морозы.

- Кошка лежит на спине пузом вверх - ждать потепления.

- Ясный и солнечный день - в следующем году будет хороший урожай.

- Кошка ищет теплое место - до похолодания.

День ангела сегодня отмечают Павел и Пётр. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребёнка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере. Вместе с семьей сегодня следует помолиться в церкви.

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