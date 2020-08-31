Сегодня Украину ожидает летняя жара

В Киеве будет сухо и без осадков, +31...33°С. Фото: pexels.com

31 августа будет по-летнему жарко и безоблачно. Максимальная температура ожидается в пределах +33...35°С. Небольшую облачность синоптики обещают лишь на западе Украины.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве также будет сухо и без осадков, +31...33°С.

На Западной Украине будет наблюдаться переменная облачность. Синоптики прогнозируют + 29...31°С. Без осадков. Восток Украины также ждет тепло. Температура воздуха будет держаться на уровне + 31...33°С.

На севере немного прохладнее - + 30...32°С. Солнце иногда будет прятаться за облаками, однако осадков не прогнозируют. На юге также жарко, температура в пределах +33...35 °С.

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31 августа придется принимать непростые решения под давлением обстоятельств. Это трудный день для руководителей и политиков. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.