Сегодня Украина будет одной из самых жарких стран Европы

В Украине будет жарко. Фото: Викка

Сегодня в Украине температура будет по-настоящему жаркой - от +25 до +30 градусов.

"Обратите внимание! В Марокко, Алжире, Тунисе, Испании, Португалии - какие-то жалкие + 10 + 16 градусов, а у нас 2 мая ожидается + 25 + 30 градусов!" - подчеркивает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ясная погода будет доминировать повсеместно в Украине.

Однако отдельные островки дождей и гроз, таких типично летних, могут возникнуть периодически на Западе, в Житомирской, Винницкой областях и на севере Киевщины.

В Киеве 2 мая будет сухо ясно и +28 +30 градусов.

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В ночь на 26 апреля столбик термометра не опустился ниже +16 °, что на 9,3 ° выше климатической нормы и соответствует минимальной температуре 17 июля.