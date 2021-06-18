Сегодня празднуют Троицу. Это один из самых больших праздников

Праздник Троицы в народе называют Зеленым Воскресеньем. Фото: znaj.ua

20 июня христиане восточного обряда отмечают День Святой Троицы. Это один из 12 главных христианских праздников и связан он с описанным в Библии сошествием на землю Святого Духа. Его существование предсказывал Иисус Христос.

Сошествие доказало триединство Бога - Отца, Сына и Святого Духа. По христианским представлениям, Троица - это Бог, сущность которого едина. Но, бытие его является сочетанием трех ипостасей: Отца - безначального первоначала, Сына - абсолютного смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого - животворящего Начала.

Праздник Троицы также называют Пятидесятница, что указывает на дату празднования - на 50-й день после Пасхи, к которой приурочено много христианских торжеств. Также в Украине широко распространены народные названия этого дня: Зеленые Праздники, Зеленое воскресенье, Сошествия Святого Духа.

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Торжества в честь Святой Троицы ввели апостолы - ученики Иисуса. Таким образом стремились зафиксировать в памяти людей событие, произошедшее на 50-й день после Воскресения Христова.

Согласно Библии, в этот день Святой Дух сошел на этих апостолов, которые уже 50 дней подряд молились в Сионской горнице, которая впоследствии стала первым христианским храмом.

После сошествия Святого Духа апостолы заметили в себе некоторые изменения: они получили дары исцеления и пророчества, а также внезапно научились говорить на разных языках. Знание языков им было даровано, чтобы нести слово Божье по миру. После этого ученики Христа и отправились в разные страны, чтобы рассказать всем людям о жизни Иисуса и его мучительной смерти за грехи всего человечества.

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Праздник Троицы официально установили в 381 году на II Вселенском соборе в Константинополе. Тогда же сформулировали учение о Троице и утвердили догмат о равенстве всех Божьих лиц. Наши предки славяне стали отмечать Троицу через 300 лет после крещения Руси, то есть в конце XIII - начале XIV веков.

20 июня молитвенно почитают память мученика Феодота Анкирского, умершего в 303 году; священномученика Маркелиана, папы Римского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, умерших в 304 году; священномученика Маркелла, папы Римского и мучеников Сисинию и Кириака, диаконов, Изумруда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра, воинов, и Крескентиана. Поминают также мучениц Прискиллу, Лукину и царевну Артемию, Калерия (Валерия), Кириакию, и Марию в Кесираи Палестинской, умерших в IV веке.