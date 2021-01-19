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вторник, 19 января 2021 05:17

Сегодня последний день регистрации на пробное ВНО

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Сегодня последний день регистрации на пробное ВНО
Сегодня можно зарегистрироваться на пробное ВНО. Фото: Украинская правда

Министерство образования и науки Украины напоминает, что 19 января - это последний день регистрации для прохождения пробного внешнего независимого оценивания (ВНО).

"На сегодняшний день для прохождения пробного ВНО процесс завершили (осуществили оплату услуг по проведению пробного ВНО) 85000 человек. Последний день регистрации на пробное ВНО - 19 января. Оплатить средства можно и после 19 января в сроки, указанные на сайтах региональных центров оценивания качества образования", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

На данный момент выбраны следующие тесты: украинский язык и литература- 21857 человек; Украинский язык- 6321; история Украины-5231; математика- 24210; математика (задания уровня стандарт) - 3906; физика- 1134; Химия- 750; биология- 2639; география- 1040; английский язык- 17722; французский язык- 41; немецкий язык- 143; испанский язык- 6.

"Регистрация для прохождения пробного ВНО не предусматривает автоматической регистрации для участия в основной сессии ВНО. Результаты не будут зачислены как оценки государственную итоговую аттестацию но не будет использовано для участия в конкурсном отборе при поступлении в учреждения высшего образования ", - говорится в сообщении.

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Всего, по данным региональных центров оценивания качества образования, сформировано 145 237 заявок для участия в пробном ВНО.

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