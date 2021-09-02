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пятница, 03 сентября 2021 06:32

Сегодня погода укажет, какой придет осень и зима

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Сегодня погода укажет, какой придет осень и зима
3 сентября начинали собирать посевы льна. Фото: pixabay.com

3 сентября отмечают народный праздник Фаддея Проповедника. В этот день почитали апостола Фаддея и мученицу Вассу.

Сегодня начинали собирать посевы льна. Верили, что погода в праздник может определить, какими будут будущие осень и зима.

После сбора урожая льна его оставляли на поле, чтобы из него вышли излишки влаги. Кроме того, благодаря этой процедуре лен становился более упругим и мягким. При этом женщины заклинали убраны посевы не бояться ни дождя, ни палящего солнца, ни ветра.

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Верили, что в полях живет прекрасная девушка со светлыми волосами и голубыми глазами, которая оберегает посевы в полях от детских шалостей. Некоторые крестьяне даже рассказывали, что встречали ее лично. Считалось, что эта девушка даст знак трудолюбивому хозяину, который свидетельствует о созревании льна и возможности начала его сбора.

Приметы на 3 сентября

Дети, рожденные 3 сентября, будут обладать выдающимися лекарственными способностями.

Если к празднику рябиновые деревья уже полные ягод, то осенью выпадет много осадков.

Курицы теряют оперение - значит зима будет снежной и теплой.

Если в этот день светит солнце и небо ясное, то хорошая погода простоит еще три недели.

Начинают желтеть нижние ряды листьев на берегу - осень придет еще не скоро, верхние - холода наступят раньше срока.

3 сентября церковь чтит память преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского. К мощам преподобного прикладываются те, кто ищут работу. Обращение верующих к Господу образом этого святого помогает многим трудоустроиться.

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