Сегодня отмечают праздник Благовещение

 
Ексклюзивы
1/5
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
2 Просмотров: 729
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1503
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 171
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 270
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 819
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2179
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1242
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1719
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 594
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
9
6
18
13
3
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Альпинистка сделала фото с Говерлы, от которых перехватывает дыхание
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Вещи и техника для избранных - что в СССР могли купить только богачи
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Карантинное метро поразило безлюдными вагонами в час пик
Видео
Все видео
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети
Полицейские подвезли медсестру к работе и стали героями в сети
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
Показали, как будет выглядеть уникальная синагога в Бабьем Яру
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
"Лучше сдохнуть в России, чем в Украине" - звезда сериала "Школа" о новой и старой родине
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 171
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 207
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1719
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 261
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1251
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
06 апреля 2021
Просмотров: 99
Приклад для наших тренерів
Головною чеснотою футболіста є вміння відкритися для передачі партнера. Без цього не допоможуть ані техніка роботи з м'ячем, майстри якої виступають ...
среда, 07 апреля 2021 07:00

Сегодня отмечают праздник Благовещение

  Комментировать
Сегодня отмечают праздник Благовещение
Православные христиане отмечают Благовещение 7 апреля Фото: pixabay

Сегодня православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.

По Евангелию от Луки, Бог послал Архенгела Гавриила в город Назарет к Деве Марии. Архангел сообщил ей, что станет матерью Божьей, а сына должна назвать Иисусом. Мария ответила, что она раба Господня и пусть будет так, как того хочет Бог.

Благовещение символизирует весть о начале освобождения людей от грехов. Символом Благовещения является белая лилия.

В этот день украинцы не работали на земле, а святили в церквях просфоры. Хозяева выпускали из хлевов скот, чтобы чувствовал весну. Молодые же девушки танцевали у церкви первый весенний хоровод - "кривой танец".

Сейчас же праздник советуют проводить с хорошим настроением в кругу родных или друзей. Не стоит браться за тяжелую работу, сквернословить, обманывать, занимать деньги или давать в долг, отмечать свадьбу или устраивать поминки.

В народе верили, что какой будет погода на Благовещение, такой будет и на Пасху. Что Благовещение без ласточек - к холодной весне, а если выпадет снег - то лето будет неурожайным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Благовещение погода подготовила сюрприз

Благовещение один из 12 самых больших праздников, которые предшествуют Вербной недели в апреле и Пасхе в мае 2021 года. Отмечается ровно за 9 месяцев до Рождества. В западной традиции по григорианскому календарю праздник отмечали 25 марта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня отмечают праздник Благовещение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 18783
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок 2 Просмотров: 14112
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8100
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала &quot;молочную&quot; грудь
Преимущества материнства: Эмили Ратаковски продемонстрировала "молочную" грудь
4
 Просмотров: 4959
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
Разграбленные квартиры и уже большие сорняки - как выглядела Припять в 1990-е
24
 Просмотров: 4600
Общество
Снежные ливни и штормовой ветер: синоптики шокировали прогнозом
Снежные ливни и штормовой ветер: синоптики шокировали прогнозом Просмотров: 27
Гороскоп на 7 апреля: чего нельзя делать в этот день
Гороскоп на 7 апреля: чего нельзя делать в этот день
 Просмотров: 414
Власть использует Covid-19 для нарушений прав человека - Amnesty International
Власть использует Covid-19 для нарушений прав человека - Amnesty International Просмотров: 198
60% внутренних переселенцев составляют женщины - заместитель министра
60% внутренних переселенцев составляют женщины - заместитель министра Просмотров: 36
В столичной "Феофании" киевлян незаконно вакцинировали под видом медиков
В столичной "Феофании" киевлян незаконно вакцинировали под видом медиков Просмотров: 315
Больше всего комментируют
21
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
4
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
2
Среди девушек, которые снимались обнаженными в Дубае, было 11 украинок
2
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Голосов: 55855
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть