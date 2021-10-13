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четверг, 14 октября 2021 05:01

Сегодня отмечают Покрову - большой праздник, который стал особенным для украинцев
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Сегодня, 14 октября, православные верующие отмечают большой христианский праздник - Покров Святой Богородицы. В этот день люди обращаются в молитве к Деве Марие с просьбой о здоровье, защите, помощи, счастливой семейной жизни и любви.

Автор: Телеканал "24"
  На Покрову украинцы просят защиты у Богородицы
На Покрову украинцы просят защиты у Богородицы

Появление самого праздника связано с необычным событием в Х в. По преданию, тогда в Константинополе шла война. Город окружило войско древних русов во главе с Аскольдом. Местные жители больше не могли держать оборону. В решающую ночь, 14 октября, во Влахернском храме, где хранилась риза Богородицы, проводили службу. Один из прихожан, юродивый Андрей, которого знали как очень набожного человека, увидел видение. В полночь над верующими, молящимися, явилась Богородица вместе с ангелами и святыми. Она покрыла людей своим омофором, плакала и молилась вместе с ними. После того войско отступило.

В Украине праздник Покрова пришло с принятием христианства и за несколько веков стало очень значимым. Это было одним из главных событий для запорожских казаков. 14 октября они выбирали нового атамана или устраивали праздник в храме. Верили, что именно Богородица в тяжелые моменты покрывала их и помогала становиться невидимым для врагов, дарила мужество и силы бороться за свою землю. Всегда брали в походы ее икону. А в благодарность сводили много одноименных храмов, некоторые из них уцелели и до наших дней. Старейшим есть Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области. Ее построили еще в 1467 году как крепость.

После Покрова казаки могли отправиться на зимовку в родные села и хутора. Начинался период вечеринок, массовых сватовств и свадеб. Люди заканчивали все полевые работы и могли посвятить свое время мелким домашним делам и общению друг с другом.

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Традиции почитания Покрова Божией Матери передавались от казаков к другим украинским воинам. Считают, что на Покров в 1942 году образовали Украинскую повстанческую армию. В этот день, начиная с 2005 года, в городах Украины проходят шествие и митинги сторонников украинского национализма. 2014-го тогдашний президент Петр Порошенко назначил 14 октября Днем защитников Украины. Тогда же создали икону "Пресвятой Богородицы - покровительницы украинских воинов", которую признали главной святыней войска Украины.

Автор: Википедия
  Икона "Богородица - покровительница украинских воинов" или "Богородица" воинская" изображает украинских воинов разных эпох под вокровом Девы Марии
Икона "Богородица - покровительница украинских воинов" или "Богородица" воинская" изображает украинских воинов разных эпох под вокровом Девы Марии

Сейчас утром на Покров проводят праздничную церковную службу. Потом все приветствуют украинских защитников и защитниц. Устраивают концерты, военные выставки, митинги.

Празднование Дня защитников и зихисниць Украины в разных городах прошлые годы
Фото: inlviv.in.ua
Празднование Дня защитников и зихисниць Украины в разных городах прошлые годы
Празднование Дня защитников и зихисниць Украины в разных городах прошлые годы
Празднование Дня защитников и зихисниць Украины в разных городах прошлые годы
Празднование Дня защитников и зихисниць Украины в разных городах прошлые годы

В 2021 году ко Дню защитников и защитниц Украины 14 октября в Киеве состоятся мемориальные мероприятия, национально-патриотические проекты, тематические выставки, художественные акции и другие мероприятия.

Состоится церемония возложения цветов к памятному кресту на аллее Героев Небесной сотни и Мемориального комплекса Героям-киевлянам, погибшим за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает Киевская городская государственная администрация.

В этот же день будет праздничная художественная акция на территории Певческого поля в Печерском ландшафтном парке. В сети кинотеатров Киевкинофильма состоится показ документальных лент.

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