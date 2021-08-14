Сегодня отмечаем Маковея. Что несут в церковь святить

Автор: kyrios.org.ua Семь мучеников Маккавеевих отдали жизнь за Бога

14 августа православные христиане чествуют Семь мучеников Маккавеевих и отмечают праздник Маковея.

По традициям церкви в этот день освящают воду, мак, мед и ароматные цветы, рассказывает Gazeta.ua отец Михаил Гарбадин.

"Это Праздник приносит большую радость не только взрослым, но и деткам. Малыши радостно освящают приготовленные дары природы, благословенные Господом Богом".

Первый Маковей отмечают 14 августа. С этого дня начинается "Спасовка" или большой Успенский пост. Он продлится до 28 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня нужно посещать богослужения и освящать корзину продуктов. Автор: pon.org.ua На Маковея нельзя работать

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В церковном календаре этот праздник называется как "Происхождение честных древ животворящего Креста Господня". Предание гласит, что когда-то частица креста, на котором был распят Христос, спасла жителей Константинополя от страшной эпидемии. Святыню погрузили в воду в водоемах, после чего эпидемия прошла. Отсюда происходит название "Спас" - она связана со Спасителем Иисусом Христом.

Касаемо семи мучеников Маккавеевих, то они жили в 166 году до Р. X. Был тогда в Иудее человек по имени Елеазар, священник и законоучитель, который уже достиг старости. Он был славный своей мудростью и благочестием. Его привели к мучителю и стали заставлять съесть свиное мясо, что было строго запрещено Богом в Ветхом Завете. Елеазар согласился лучше умереть славной мученической смертью за закон Божий, чем сохранить за его нарушение бесчестное и недостойное перед Богом жизни. Во время жестоких пыток, когда священник Божий уже приближался к смерти, он со стоном сказал: "Господь, Который есть знает, известно, что я, имея возможность избежать смерти, принимаю жестокие страдания и охотно терплю их, потому что имею страх пред Ним".

Были схвачены и семь учеников святого Елеазара, братья Маккавеи - Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл и их мать Соломония. Их привели к беззаконного царя и также стали принуждать есть недозволенное. Тогда один из них, отвечая за всех, сказал: "Мы лучше умрем, чем нарушим законы". Царь приказал жестоко расправиться с ним. Его бросили на огромную раскаленную сковороду. Когда умер первый, вывели на издевательства второго, и он принял мучения таким же образом. Уже в последние минуты жизни он сказал: "Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира воскресит нас, потому что мы умерли за Его законы, для жизни вечной".

Автор: glavcom.ua Первый Маковей празднуют 14 августа

Когда мучили третьего и хотели ему отрезать язык, он немедленно выставил его, бесстрашно протянув и руки, и мужественно сказал: "От Бога я получил их и законы Его не жалею их, и от Него надеюсь опять получить их". Даже мучители были удивлены таким мужеством юноши. Затем славную мученическую кончину приняли еще трое братьев Маккавеев. Седьмом же, самому младшему, мать их святая Соломония сказала: "Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и познай, что все это сотворил Бог из ничего и что так и род человеческий. Не бойся этого убийцы, но будь достойным братьев твоих и прими смерть, чтобы я с Божьей милости снова нашла тебя с братьями твоим". После сыновей скончалась и мать, радостно благодаря Бога за то, что она сама и дети отдали души за закон Господа Вседержителя.

Что святят на Маковея

В церковь приносят святить мак и мед нового урожая. И, обязательно, воду. Мед не следует забирать домой. После освящения, его надо отдать нуждающимся, или оставить, как милостыню, в церкви.

Также, святили разные цветы, особенно василька и бархатцы, и оберег из трав, который назывался Маковейчик. Оберег делают из головок мака, бархатцев и георгины, гвоздик и васильков, полыни и других целебных трав. Маковейчики также несут святить в церковь.

Что нельзя делать на Маковея

Автор: znaj.ua По традициям церкви в этот день освящают воду, мак, мед и ароматные цветы

Прежде всего, в праздник нельзя никому желать зла, даже врагам, потому что оно вернется в преумноженными размере. Также запрещено ругаться и сквернословить, чтобы не навлечь на себя беду и несчастье.

Сегодня нельзя работать. В этот день запрещены любые работы на огороде, в поле и дома. Всю тяжелую работу надо сделать накануне. 14 августа нельзя строить, копать, убирать и шить.

Кроме этого, на Маковея нельзя делать шумные работы, особенно у пасеки за медом. На праздник Спаса и после него запрещено купаться в реках и озерах, то можно утонуть или серьезно заболеть.

Начиная с Медового Спаса важно соблюдать строгий ограничения в еде. Разрешается употреблять только растительную пищу - фрукты и овощи, мед, орехи, сухофрукты, и хлеб. Нельзя есть мясо, рыбу, яйца. Такие ограничения в питание связанные с началом Успенского поста.

На Маковея существует запрет на голосливи вечеринки и праздники. Сегодня нельзя выяснять отношения, ссориться и оскорблять друг друга.

По традициям в Украине на Маковея пекли пироги и лепешки с маком. Традиционные букеты на Подолье назывались Маковейчики. Их носили в церковь девушки, перед этим сытно позавтракав чтобы следующий год был урожайным. Освященную маковую головку также клали под подушку детям, которые плохо засыпают или беспокойно спят.