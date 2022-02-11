Сегодня нужно примириться с врагами – народные традиции 12 февраля

В этот день нельзя шить. Фото: pixabay.com

Православные верующие 12 февраля отмечают Праздник Трех Святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

Также этот праздник называют Собор трех святителей. В народные сегодня отмечают Праздник семейной святости и "звериный свадебник".

12 февраля знахари сеют мир и согласие среди людей - примиряют врагов и сводят супругов. Застилают чистой скатертью стол, ставят на нее икону трех святых, зажигают три свечи и читают особую молитву для примирения врагов.

Сегодня предки ходили в церковь, а потом собирались всей семьей за праздничным столом. Мужчины в этот день занимались хозяйством.

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По старому календарю, сегодня последний день января. Поэтому в народе наблюдали за природой, чтобы предусмотреть погоду на февраль. Еще одно название праздника, "звериный свадебник", связано с началом борьбы животных за самок. Поэтому многие приметы сегодня связаны с животными.

Народные приметы:

- Много зайцы в садах - придут сильные морозы.

- Снегири чирикают - до сильных снегопадов и вьюги.

- Иней на деревьях - жди потепления.

- Ветряный день сегодня - год будет дождливый.

- Красная луна - до сильного ветра.

День ангела 12 февраля отмечают люди с именами Василий, Григорий, Иоанн, Петр, Федор, Стефан. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.