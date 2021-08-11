Сегодня ночью умер последний внук Ивана Франко

 
Ексклюзивы
1/5
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Просмотров: 567
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1116
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 2601
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2322
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 558
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 630
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 414
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6552
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2628
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 540
Фото
Все фото
6
3
7
4
5
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
&quot;Сдувало с ног&quot; - станцию &quot;Академик Вернадский&quot; завалило снегом
"Сдувало с ног" - станцию "Академик Вернадский" завалило снегом
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Баста дал концерт в Одессе. Количество его фанатов поражает
Баста дал концерт в Одессе. Количество его фанатов поражает
Видео
Все видео
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
Интервью
1/5
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
1 Просмотров: 1773
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1287
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1116
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 495
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 387
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
10 августа 2021
Просмотров: 162
Зіпсоване Євро
Уболівав за Італію раз у житті, на Кубку світу 1994 року у США. Кістяк тієї команди становили гравці улюбленого "Мілана", який виграв національний ...
среда, 11 августа 2021 08:10

Сегодня ночью умер последний внук Ивана Франко

  Комментировать
Сегодня ночью умер последний внук Ивана Франко
Роланд Франко умер в ночь на 11 августа. Фото: facebook.com/frankofund

Сегодня ночью умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет.

"Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Только просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу покойного принять в Царство небесное", - сообщили на странице Международного фонда Ивана Франко в Facebook.

Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали малоизвестные документы семьи Ивана Франко

Благодаря ходатайству Роланда 1996 года Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию ​​"Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский") в Антарктике. Первая украинская экспедиция, прибывшая на станцию ​​28 ноября 1995-го, назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".

Роланд Тарасович - последний носитель фамилии деда в роду. Бабу, жену Ивана Франко Ольгу Хоружинскую, помнит лучше деда. Вспоминает, что в детстве бабу очень раздражал своей детской возней. Зато дед его постоянно работал. Спал от силы 2 часа. Зато любил ловить рыбу. Ловил форель руками и разговаривал с ней.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сегодня ночью умер последний внук Ивана Франко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
августа

В небе столкнулись два пассажирских самолета

Самое читаемое
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 15624
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 6480
Она &quot;вышла&quot; первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов
Она "вышла" первой. Он - через несколько секунд: страшные подробности самоубийства супругов Просмотров: 3708
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3582
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
Гороскоп на 10 августа: назвали самые злопамятные знаки зодиака
 Просмотров: 3438
Общество
Где сегодня будет жара, а где накроет дождь: подробный прогноз
Где сегодня будет жара, а где накроет дождь: подробный прогноз Просмотров: 270
Гороскоп на 11 августа: кто разбогатеет благодаря своему таланту
Гороскоп на 11 августа: кто разбогатеет благодаря своему таланту
 Просмотров: 387
Сегодня ночью могут наведаться ведьмы. Народные приметы 11 августа
Сегодня ночью могут наведаться ведьмы. Народные приметы 11 августа Просмотров: 576
Епископ раздал свое наследство беднякам. Церковный праздник 11 августа
Епископ раздал свое наследство беднякам. Церковный праздник 11 августа Просмотров: 324
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
6
 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
5
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
1
Президент Зеленский становится политической копией предшественника - СМИ
1
Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ
Голосов: 56927
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть