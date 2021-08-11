Сегодня ночью умер последний внук Ивана Франко

Роланд Франко умер в ночь на 11 августа. Фото: facebook.com/frankofund

Сегодня ночью умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет.

"Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Только просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу покойного принять в Царство небесное", - сообщили на странице Международного фонда Ивана Франко в Facebook.

Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

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Благодаря ходатайству Роланда 1996 года Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию ​​"Фарадей" (ныне станция "Академик Вернадский") в Антарктике. Первая украинская экспедиция, прибывшая на станцию ​​28 ноября 1995-го, назвала Роланда Франко "крестным отцом украинской антарктической станции".

Роланд Тарасович - последний носитель фамилии деда в роду. Бабу, жену Ивана Франко Ольгу Хоружинскую, помнит лучше деда. Вспоминает, что в детстве бабу очень раздражал своей детской возней. Зато дед его постоянно работал. Спал от силы 2 часа. Зато любил ловить рыбу. Ловил форель руками и разговаривал с ней.