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воскресенье, 13 сентября 2020 11:10

Сегодня и в ближайшие дни будет солнечно

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Сегодня и в ближайшие дни будет солнечно
В воскресенье погода малооблачная, говорят синоптики. Фото: @ukrgmc.official

В ближайшие дни в Украине осадков не ожидается, температура в воскресенье составит 23-28°.

В воскресенье, 13 сентября, малооблачно, публикует данные Украинского гидрометцентра "Укрінформ"

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 23-28°; на юге и Закарпатье ночью 10-15°, днем 26-31°.

14-15 сентября в Украине также будет малооблачно и без осадков.

Температура ночью в восточных областях 6-11°, на остальной территории 9-14°, на побережье морей 15-19°; днем 22-27° (на северо-востоке около 20°), на юге и Закарпатье 25-30°.

16-17 сентября в Украине без осадков, лишь днем 17 сентября на северо-западе страны небольшой дождь, местами гроза. Температура ночью 8-14°, на крайнем юге 15-18°; днем 21-27°, на Закарпатье и в Одесской обл. местами до 29°.

Синоптики также предупреждают: 13-14 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской обл. сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Бабье лето придет в Украину дважды, первая его волна накроет страну уже в сентябре. До 20-х чисел первый месяц осени будет очень теплым, а то и жарким. Третья декада сентября начнется с похолодания и кратковременных дождей, но конец месяца также порадует теплом, говорит народный синоптик Владимир Деркач.

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Дата
13
сентября

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