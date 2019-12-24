Сегодня христиане западного обряда празднуют Сочельник

Семьи традиционно собираются на торжественный ужин. Фото: Твоє місто

24 декабря католики, некоторые протестанты и православные празднуют Сочельник.

Они называют его Вигилия (от латинского vigilia - бдение), пишет "Укрінформ".

Как и у христиан восточного обряда, это, прежде всего, семейный праздник.

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Семьи традиционно собираются на торжественный ужин. Перед трапезой читают отрывок из Евангелия о рождении Иисуса, затем все присутствующие обмениваются облатками (тонкая пластинка пресного хлеба, которую используют для таинства евхаристии) и поздравляют друг друга с праздником.

Для неожиданного гостя за столом оставляют одно свободное место. Также это есть упоминанием о тех, кто по тем или иным причинам находится далеко от дома.

Назвали 5 традиционных рождественских напитков, которые не только создадут праздничное настроение, но и согреют. Список традиционных праздничных напитков собрали sg.asiatatler.com.