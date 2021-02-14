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воскресенье, 14 февраля 2021 10:41

Сегодня День святого Валентина - атрибуты и традиции

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Сегодня День святого Валентина - атрибуты и традиции
В Украине праздник стал популярным в 1990-х. Фото: REUTERS

Сегодня День святого Валентина. 14 февраля во всем мире традиционно признаются в любви, дарят подарки, устраивают романтические ужины.

Главным атрибутом праздника стала валентинка. Обычно это небольшая открытка с добрыми пожеланиями и признанием в любви. Чаще всего валентинки делают в виде сердечка красного или розового цвета.

Важное условие - валентинка не подписывается. Адресат должен сам догадаться, кем она послана. В Валентинов день принято поздравлять друг друга, дарить любимым цветы, сладости, мягкие игрушки, воздушные шарики и прочие милые безделушки

Валентинов день установлен в честь христианского священника Валентина, который жил в III веке, когда мощной Римской империей правил Клавдий II. Воинственно настроенный император считал, что лучший солдат - это не женатый солдат, потому что его голова не занята романтическими мыслями о любимой и заботами о еде семьи. Именно поэтому был издан указ о запрете бракосочетания для легионеров. Сообщает ТСН

Однако, жизнь внесла свои коррективы. Солдаты продолжали влюбляться и мечтать о брачных узах со своими любимыми, и тогда на помощь им пришел простой христианский священник, который тайно под покровом ночи венчал легионеров с их возлюбленными. Когда о деятельности Валентина стало известно властям, император приказал бросить его в тюрьму, а затем приговорил к смертной казни.

Находясь в заключении, священник влюбился в прекрасную девушку, дочь надзирателя Юлию. Бедный парень страстно полюбил ее, но боялся признаться. Когда же был назначен день казни, влюбленный священник решил написать девушке письмо, в котором рассказал о своих чувствах, подписавшись "Твой Валентин".

Казнь состоялась 14 февраля 269 года, а через две сотни лет, в 469 году, папа римский Геласий I провозгласил 14 февраля Днем святого Валентина. Сначала это был день памяти канонизированного католической церковью святого, но уже с XIII века он стал широко отмечаться в западноевропейский странах, откуда распространился по всему миру. В Украине праздник начал отмечаться с начала 90-х годов прошлого века и быстро приобрел огромную популярность.

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14
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