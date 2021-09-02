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пятница, 03 сентября 2021 05:01

Сегодня чествуют святого, который помогает людям найти работу

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Автор: lavra.ua
  К мощам преподобного Аврамия прикладываются те, кто ищут работу
К мощам преподобного Аврамия прикладываются те, кто ищут работу

3 сентября церковь чтит память преподобного Аврамия Трудолюбивого, Печерского.

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Gazeta.ua предлагает узнать подробнее о Аврамия.

О нем как и о большинстве угодников печерских мало информации. Потому что каждый монах отмечался покорностью и скромностью служения и попадал в поле зрения преимущественно только Всевышнему. Неизвестно когда и где родился Аврамий.

Известно, что преподобный Аврамий спасался в Киево-Печерском монастыре в XІІ–ХІII ст. В монастыре Аврамий проявлял большое трудолюбие и поэтому был назван Трудолюбивым. Его мощи находятся в Ближних пещерах. В акафисте всем печерским преподобным о нем сказано: "Радуйся, Аврамий, Христа Господа ты всем сердцем и всей душой полюбил, радуйся, ради Него труды большие жизни пещерного на себя ты принял".

К мощам преподобного Аврамия прикладываются те, кто ищут работу. Обращение верующих к Господу образом этого святого помогает многим трудоустроиться.

3 сентября отмечают народный праздник Фаддея Проповедника. В этот день почитали апостола Фаддея и мученицу Вассу.

Сегодня начинали собирать посевы льна. Верили, что погода в праздник может определить, какими будут будущие осень и зима.

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