Сегодня церковь чтит мучеников, которые страдали за веру во Христа

Мученики умерли за веру во Христа. Фото: pixabay.com

2 сентября церковь чтит память мучеников Севера, Мемнона и еще 37 мучеников, пострадавших в Филиппополе во времена императора Диоклетиана.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать о мучениках.

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За твердое и бесстрашное исповедание веры во Христа святого Севера строгали железными крюками. Затем на пальцы его рук надели раскаленные перстни и опоясали раскаленным железным поясом. После этих мучений святого обезглавили.

Когда правитель узнал, что мученик Севир обратил ко Христу сотника Мемнона, то приказал также мучить его. Мученика Мемнона растянули и вырезали из кожи на спине три ремня. Вместе с ним пострадали еще 37 мучеников. Всем им отрубили руки и ноги и бросили в горящую печь.

Тропарь

Мученицы Твои, Господи, во страданиих своих венцы прияша нетленныя от Тебе, Бога нашего: имуще бо крепость Твою, мучителей низложиша, сокрушиша и демонов немощныя дерзости. Тех молитвами спаси души наша.

По народному календарю сегодня День Самуила. Он считался покровителем мужчин. Поэтому 2 сентября хозяйки пытались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу.