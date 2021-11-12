Сегодня церковь чествует святого, который исцелял людей молитвами

По церковному календарю 15 ноября чествуют преподобного Маркиана Кирского. Христианский святой, сирийский отшельник, сподвижник, живший в IV веке.

Он родился в аристократической семье, потому жил в богатстве. Достигнув 17 лет он начал задумываться над смыслом бытия, а впоследствии покинул родительский дом и удалился в пустыню.

Маркиан в пустыне жил сам в непрестанных молитвах и суровом посте. Построив себе малую келью, он закрылся в ней и никогда не зажигал свечи. Когда по ночам совершал молитвенное правило по Псалтири, то Господь освещал келью Божественным Светом.

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Через некоторое время преподобный принял двух поселившихся рядом с ним учеников, но по-прежнему находился в затворе. Антиохийский Патриарх Флавиан и другие епископы просили преподобного, для пользы христиан, оставить свое суровое уединение, но преподобный не согласился. Преподобный получил дар от Господа – исцелял своими молитвами тех, кто уже не надеялся выздороветь.

Перед смертью преподобный Маркиан завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи, чтобы избежать посмертной славы и не допустить споров между желающими иметь его останки в близлежащих храмах. Преподобный Маркиан скончался в 388 году.

Автор: tatmitropolia.ru Маркиан жил сам в пустыне

15 ноября в народе празднуют Житницу. В этот день убирали погреб и готовили орехи и другие припасы на зиму. Кроме этого, сегодня мололи зерно, лен, пшеницу. Кладовую с зерном окропляли святой водой, чтобы защитить урожай.