Шефир рассказал о состоянии раненого водителя

Водитель Шефира получил две пули. Фото: pnk.tv

Водитель первого помощника президента Сергея Шефира после покушения не встает с постели.

"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что примерно через неделю - полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", - сказал первый помощник главы государства Сергей Шефир в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Покушение на Шефира: полицейские второй день прочесывают леса. Привлекли водолазов

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Шефир не пострадал. Водителю досталось две пули. Раненый смог вывести авто из-под огня.