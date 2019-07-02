Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений

В Украине продолжаются международные военные учения Sea Breeze-2019.

Учения начались с практического занятия по технике безопасности. Военным показали различные боеприпасы, взрывчатые вещества, рассказали их боевые характеристики, а также ознакомили с правилами применения в ходе учений, сообщили в Министерстве обороны Украины.

В учениях планируют принять участие 32 корабля, 24 летательных аппарата и более 3000 военных. Участвуют 19 стран.

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"Настоящей новацией станет отработка речного элемента. По легенде учений, противник будет пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай", - анонсировали ранее в пресс-службе ВМС Украины.

Перед началом международных учений Sea Breeze-2019 Россия международным предписанием 0698/2019 перекрыла район площадью 8 тыс. кв. км в Черном море. Там должна была расположиться одна из локаций международных учений.