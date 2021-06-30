"Счастья, здоровья и иди на х*й" - как отреагировали соцсети на увольнение скандального маркетолога Fozzy Group

Вячеслава Баранского уволили из Fozzy Group. Фото: glavcom.ua

В сети укринськие пользователи отреагировали на увольнение маркетинг-директора одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group Вячеслава Баранского.

На днях компания заявила, что проведет служебное расследование относительно антиукраинских высказываний сотрудника, а впоследствии сообщила о его увольнении:

"Слава Баранский прекратил работу в группе компаний Fozzy Group. Несколько дней назад Баранский на своей странице в социальной сети сделал публикации, содержание и форму которых мы не разделяем, и которые вызвали возмущение общественности. Наши же принципы остаются незыблемыми, мы продолжаем работать для развития Украины и благосостояния общества".

Однако мнения в сети разделились. Некоторые поддержал Fozzy Group и выразил благодарность за такое решение. Другие же заподозрили группу в неискренности.

Так об уважение к компании написал общественный активист Сергей Стерненко.

"Fozzy Group уволила пророссийского менеджера Славу Баранского. Соответствующее заявление было опубликовано на странице группы компаний. Огласка работает А Fozzy - уважение за позицию".

Поддержал его позицию журналист Егор Чечеринда: "С уважением к Fozzy Group. Вопрос решен положительно. Украинофоб из Ульяновска уволен".

"Славик, там в Минске сейчас хорошие супермаркеты, определенно. Счастье, здоровья, ну и это... Нах*й иди", - прокомментировал Тарас Дудей, журналист.

Журналистка и политический аналитик Марина Данилюк-Ярмолаева, считает, что Fozzy Group приняли стандартное решение, но не поняли, почему на самом деле украинцев так возмутили высказывания Баранского.

"Там Fozzy Group выпустила короткое ванильное заявление относительно своего утконоса Славы Баранского. Но им, видимо, так и непонятно, в чем суть претензий. Ибо весь еб*нариум в стиле "зачем вам Моргенштерн, если есть сельская "Плине кача"?" - нам говорят, что произошла досадная ошибка. Главное, что нужно знать вашей компании: "Плине кача" стала символом всех погибших героев, которые защищают Украину от российской агрессии. И говорить, что произошла досадная ошибка, потому что ваш работник оплевал память тысяч людей, это дно. И кое-что важное о самом Баранском. Мне смешно, как россиянин и уроженец Ульяновска рассказывает нам о "сельской" культуре. Нам интересно слышать мнение эксперта по лаптям и кокошникам!".

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Слава Баранский проиллюстрировал всем, как делать не надо, написал Александр Довгий. Однако убежден, что "его увольнение никак не повлияет на то, что руководство огромной компании точно знало о взглядах своего сотрудника и никак не реагировало".

Нашла "подводные камни" в заявлении Fozzy Group Ярина Ключковская, специалист по коммуникациям.

"Компания вполне терпит такое поведение одного из своих руководителей в соцсетях. Для владельцев/топменеджменту абсолютно приемлемо, что человек так высказывается. Публичная критика - вот на что реагирует компания. Обвинения - вот что волнует ее руководителей. И это все мне много говорит о реальных, а не задекларированных, ценностях компании".

"А до того, пока Сергей Стерненко не ткнул носом, Fozzy Group не замечала ватного барана с мухосранска зажопинськои области России у себя под носом", - написал Андрей Маленко.

Также украинцы писали на странице группы компаний, что прекратят байкот: "Спасибо, пошла по норвежскую сельдь"; "Деревенщина" выразили свою позицию и тем самым уволила "гарадського". Можно идти за покупками"; " Опять буду брать пакеты на кассе"; " Молодцы! Не платите этому козлу отступных"; " Спасибо. Мы в последнее время воздерживались от покупок. Ждали решения".

Маркетинг-директор одного из стартапов торгово-промышленной группы Fozzy Group (супермаркеты "Сільпо", гипермаркет Fozzy, "Фора") Вячеслав Баранский возмутил граждан антиукраинскими заявлениями, которые он распространял в сети. Скринштоты опубликовал общественный деятель Сергей Стерненко. "Зачем вам Моргенштерн, если есть сельськая "Плине кача"?", "Радует, что год от года *банутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое", "Почему большинство постсоветских стран нормально развиваются. А Украине досталась только "гиднисть" и "европейские ценности"?", - говорится в сообщениях Баранского. Также он публикует фото с концерта российского рэпера Басты и пишет: "Сельскую тупость победит только город кладущей болт ценности села".