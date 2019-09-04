СБУшники снова пришли на "АрселорМиттал Кривой Рог"

"АрселорМиттал Кривой Рог" вновь обыскали. Фото: ТСН

Сотрудники СБУ снова побывали на "АрселорМиттал Кривой Рог".

Правоохранителей интересовали объекты коксохимического производства, сообщила пресс служба компании.

Сопровождали 11 сотрудников спецслужбы специалисты главного управления экологической инспекции, областной лаборатории Минздрава.

"При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишив их возможности должным образом оценить проведенные замеры и действия", - отмечают в компании.

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Основанием для осмотра стало постановление Бабушкинского районного суда Днепра в рамках рассмотрения дела об экоциде.

Предыдущий визит правоохранителей на бывшую "Криворожсталь" имел место 20 июля и в обернулся скандалом.