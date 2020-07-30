СБУ запросит от Беларуси экстрадиции задержанных вагнеровцев

Служба безопасности Украины обратится с запросом об экстрадиции задержанных в Беларуси членов российской частной военной компании Вагнера.

Как сообщает BBC News Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ, вопрос будут инициировать перед Офисом генерального прокурора.

По международным правилам, именно прокуратура должна подавать запрос на экстрадицию.

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Об экстрадиции скольких членов ЧПК Вагнера ​​может идти речь, не уточняется.

По предварительным данным, среди задержанных есть граждане Украины, часть внесена в базу "Миротворца" как участники войны на Донбассе.

В ночь на среду в санатории под белорусским Минском задержали 32 человек, которых называют сотрудниками частной военной компании Вагнера. Еще один был задержан на юге страны.

Беларусь уже пригласила послов России и Украины для объяснений и обсуждения ситуации с задержанием боевиков российской частной военной компании Вагнера.