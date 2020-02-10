СБУ предупредила заказное убийство общественного активиста

 
Ексклюзивы
1/5
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 81
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1026
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2232
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 612
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 2970
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2385
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1197
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3132
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4816
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Когда в Украине появится 5G - прогноз эксперта
Просмотров: 657
Фото
Все фото
5
7
8
7
15
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
Первая леди выбрала черное для встречи с Папой Римским
В сети показали мусорную &quot;Говерлу&quot; на берегу Тисы в Карпатах
В сети показали мусорную "Говерлу" на берегу Тисы в Карпатах
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Коронавирус на лайнере с украинцами: пассажирам запрещают выходить из кают
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Карпаты обильно засыпает снегом - сказочные фото
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Видео
Все видео
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Жириновский в эфире упал в истерику и призвал сжечь Украину
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Кива посоветовал украинцам продать почку за коммуналку
Интервью
1/5
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 873
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1611
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1008
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3510
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1152
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
понедельник, 10 февраля 2020 20:30

СБУ предупредила заказное убийство общественного активиста

  Комментировать
СБУ предупредила заказное убийство общественного активиста
В Ровно заказали убийство общественного активиста. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство представителя ровенской общественной организации, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях.

Правоохранителям удалось задержать заказчика и киллера, передает пресс-служба СБУ.

"СБУ получила информацию, что ранее судимый житель Ровно подыскивает через криминальные круги исполнителя для совершения убийства. Организатор преступления "заказал" местного активиста, который последовательно противодействовал схемам хищения государственных природных ресурсов на территории региона. Правоохранители установили, что активист из-за своей гражданской позиции мешал злоумышленнику наладить сделки с нелегальной добычи янтаря и вырубка лесов. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов ", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факты сбора злоумышленником информации о потенциальной жертве. Для совершения преступления его организатор передал "киллеру" гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство пластического хирурга в Киеве: в деле появился новый скандальный поворот

"Для предупреждения убийства было осуществлено имитирование обстановки преступления. Правоохранители задержали заказчика в областном центре во время отчета "киллера" перед организатором преступления. Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в СБУ.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 п. 11 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу). Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, или пожизненное заключение.

Предпринимателя из Хмельницкой заказала его бывшая жена. За преступление предлагала киллеру $ 4,5 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ предупредила заказное убийство общественного активиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Хіт Пола Маккартни запретили

Власть не позволила Пастернаку получить Нобелевскую премию

Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска

Под Киевом разбился самолет. Погиб весь экипаж

Красный кардинал создал "бессмертных" охранников языка

Россияне переименовали город в Крыму

В космосе столкнулись два спутника

Первый в мире зонт весил до 3 килограммов

Новая власть взялась за население Западной Украины

Часть националистов выступила против своего лидера

Построили театр в виде античного храма

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 21097
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 16219
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках 3 Просмотров: 12402
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 11439
Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах
Украинец погиб в первый день работы в Нидерландах Просмотров: 9757
Общество
Глава Института национальной памяти объяснил, почему не могут построить музей Майдана
Глава Института национальной памяти объяснил, почему не могут построить музей Майдана
 Просмотров: 27
Сообщили новости о ситуации на Донбассе
Сообщили новости о ситуации на Донбассе Просмотров: 81
Следователи ГБР проводят обыски в лесничествах Житомирской области
Следователи ГБР проводят обыски в лесничествах Житомирской области Просмотров: 216
Проезд за поцелуй: в Киеве проведут необычную акцию
Проезд за поцелуй: в Киеве проведут необычную акцию Просмотров: 153
Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марту
Укрзализныця назначила дополнительные поезда к 8 марту Просмотров: 72
Больше всего комментируют
4
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
3
MARUV с голой грудью позировала на четвереньках
3
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
2
Трамп уволил из Белого дома двух украинцев
1
Украина может инициировать удар по "русскому миру" - правозащитник
Голосов: 48733
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua