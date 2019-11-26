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вторник, 26 ноября 2019 00:11

СБУ предупредила о проведении антитеррористических учений: что ожидать

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СБУ предупредила о проведении антитеррористических учений: что ожидать
В Ивано-Франковской области СБУ проводит антитеррористические учения. Фото: Atr.ua

В Ивано-Франковской области 25-26 ноября будут проводится антитеррористические учения СБУ.

В это время возможно временное введение особого режима, также ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"25-26 ноября 2019 координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение", - говорится в сообщении.

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В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

В зоне проведения операции Объединенных сил танкисты и артиллерийский резерв провели учения. Поле боя покрыли дымовой завесой.

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