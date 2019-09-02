СБУ и Нацполиция усиливают охрану школ

Усилили охрану школ. Фото: ТСН

Служба безопасности Украины и Национальная полиция охраняют безопасность во время торжественных линеек в школах 1 и 2 сентября.

Это плановые меры безопасности, которые проходят в школах по всей Украине, заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает ТСН.

"Сегодня и завтра у школьников пройдут торжественные линейки. Для обеспечения безопасности в эти дни мы, как обычно, сформировали мобильные группы. Единственное новшество - впервые правоохранители обеих служб работают совместно", - рассказала она.

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Праздник первого звонка большинство украинских школ проводит 1 сентября, а другая часть - 2 сентября. Каждая школа может выбирать день начала обучения и его формат сама.