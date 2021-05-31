Шария объявили персоной нон грата в Литве

Литва аннулировала статус беженца Шария. Фото: "Детектор медіа"

Литва объявила подозреваемого в госизмене пропагандиста Анатолия Шария персоной нон грата.

Ему аннулировали все документы, сообщил источник "Європейської правди".

Это произошло 10 мая 2021 года. Адвокаты Шария сделали запрос, чтобы изучить основания решения. Им предоставили документы.

Источник сообщил, что Шарий пользуется услугами одной из самых дорогих адвокатских компаний в Литве.

Собеседник подтвердил, что пропагандиста лишили статуса беженца. Он получил его в 2012 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд разрешил задержать Шария - СМИ

"Он получил статус беженца в Литве. Это было во времена Януковича, когда казалось, что он бежит от его режима", - отметил источник.

Волынский областной совет обратился к президенту, Верховной Раде, Министерству юстиции с просьбой запретить деятельность ОПЗЖ и партии Шария. Решение депутаты приняли в четверг, 27 мая.