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Шарики для праздника: какие бывают

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Автор: alterainvest
 

Один из обязательных атрибутов почти любого торжества – это шарик. Но даже такой простой и знакомый с детства предмет может быть разным. Чем же отличаются шарики, и как выбрать нужную модель для вашего мероприятия?

Подробнее ознакомиться с ассортиментом латексных воздушных шаров вы можете на сайте.

Материал

Материалов для большинства надувных шаров служит латекс – и для обычных шариков, и для шариков для моделирования. Исключение составляют шары больших размеров, которые могут делать из более плотных виниловых материалов.

Латексные шарики тоже бывают разные. Материал, из которого они изготовлены, может отличаться плотностью и добавками. Главное, чтобы материалы были экологически чистыми и безопасными.

Помните, что надувные шарики из латекса могут многократно увеличиваться в размерах, однако, обращаться с ними стоит очень бережно – латекс мягкий материал, в котором легко появляются дырки, и шарик лопается.

Также шарики могут изготавливаться из фольгированного материала. Эти шарики почти не растягиваются, но зато их сложнее повредить, и они могут быть сложной формы – в виде цифр, фигур, даже персонажей мультфильмов.

Цвет и размер

Шарики могут быть любого внешнего вида. В каталогах профильных магазинов вроде этого можно найти резиновые шарики диаметров от 8 до 36 сантиметров. Что касается цветов, то их еще больше – все цвета радуги и любые оттенки. Кроме однотонных можно подобрать и резиновые шары с рисунками.

Сопутствующие аксессуары

В этом магазине кроме шариков, фольгированных и латексных, можно найти также и необходимые аксессуары. Они сделают процесс украшения или использования шаров более комфортным или веселым.

В первую очередь, это компрессоры, с помощью которых можно быстро накачать шарики. В "ручном" режиме надуть даже десять шаров может быть непросто и долго, а с помощью вспомогательного оборудования этот процесс становится в разы комфортнее. Особенно если речь идет о сотнях шаров.

Также это наполнители для шаров. В роли газа может выступать не просто воздух, но и предназначенные для этого другие вещества – в том числе и те, которые заставляют шары парить и подниматься вверх. Получить подробную информацию о безопасных газах для шаров вы можете у специалиста. Помните о технике безопасности и ограничениях во время использования некоторых газов! Они могут быть ядовитыми, взрывоопасными, вызывать аллергии и так далее.

Сопутствующими аксессуарами могут также стать палочки для шаров, светодиодные элементы, ленты и так далее.

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19
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